Russia, chiude Novaya Gazeta: addio alla voce del dissenso

Milano, 9 nov. (askanews) - Chiude dopo trent'anni Novaya Gazeta, uno degli ultimi simboli del giornalismo indipendente russo. La redazione ha tenuto la sua ultima riunione a Mosca, prima di spegnere i server e abbandonare gli uffici. Una decisione che il direttore Sergei Sokolov attribuisce alle pressioni delle autorità e dei servizi di sicurezza russi.

Nei giorni scorsi Sokolov aveva annunciato la chiusura del giornale, denunciando le perquisizioni nella sua abitazione e l'arresto, lo scorso aprile, di un giornalista della testata. Novaya Gazeta era già stata privata della licenza nel 2022 ed era stata inserita dalle autorità nella lista degli "agenti stranieri".

Dal Cremlino, però, arriva una lettura completamente diversa. "Beh, sarebbe sbagliato dire che l'era dei media russi indipendenti sta finendo. Sapete, i media russi sono piuttosto diversificati, sono multimediali, si sviluppano rapidamente ed esistono e crescono in un contesto altamente competitivo", ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

"Naturalmente, di anno in anno, alcuni organi di informazione cessano di esistere e ne nascono di nuovi al loro posto. Si tratta di un normale e consueto processo di ricambio."

Fondata negli anni Novanta, Novaya Gazeta è stata per decenni una delle principali voci critiche del potere in Russia. Tra le sue firme più conosciute Anna Politkovskaya, la giornalista assassinata a Mosca nel 2006, impegnata a documentare le violazioni dei diritti umani del governo russo e la guerra in Cecenia. È stata una dei sei collaboratori della testata uccisi nel corso degli anni. Nel 2021 lo storico direttore Dmitry Muratov ha ricevuto il premio Nobel per la Pace per il suo impegno a difesa della libertà di espressione. La chiusura segna un nuovo capitolo nella repressione della stampa indipendente in Russia, intensificatasi dopo l'invasione dell'Ucraina.