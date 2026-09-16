Russia al voto, Putin esorta a scegliere i "veri patrioti"

Mosca, 16 set. (askanews) - "Sappiamo per cosa sta combattendo la Russia e qual è il dovere di ciascuno dei suoi cittadini. I nostri eroi stanno conquistando la vittoria sul campo di battaglia. A renderla sempre più vicina contribuiscono tutti coloro che lavorano onestamente per la patria e comprendono la propria responsabilità nei confronti del suo futuro. E partecipare alle prossime elezioni, che si terranno nell'Anno dell'Unità dei Popoli della Russia, è anch'essa una responsabilità: un contributo al rafforzamento del Paese": lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla nazione, esortando i russi a votare e a dimostrare solidarietà al Paese, alle elezioni per il rinnovo della Duma in programma questa settimana (18-20 settembre), mentre la guerra con l'Ucraina è ormai giunta al suo quinto anno.

"Sono convinto che, grazie al vostro sostegno e alla vostra fiducia, la vittoria andrà ai candidati più meritevoli e competenti - veri patrioti della Russia - coloro che non ci deluderanno, che hanno dimostrato con le loro azioni la loro devozione alla patria, la loro disponibilità a servire il nostro popolo e la loro determinazione a difendere il Paese da qualsiasi minaccia", ha aggiunto.

"Vi esorto a esercitare il vostro diritto costituzionale e a prendere una decisione ponderata e responsabile, affinché i risultati elettorali confermino la maturità e la resilienza della società russa. Questa sarà la nostra risposta collettiva a coloro che cercano di indebolire la Russia, ostacolarne lo sviluppo e privarci della nostra sovranità e del diritto di determinare il nostro destino. Partecipare alle elezioni è il nostro contributo collettivo alla vittoria della Russia", ha concluso.