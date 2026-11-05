Russell Brand condannato per stupro e tre aggressioni sessuali

Londra, 5 nov. (askanews) - L'attore e comico britannico Russell Brand è stato riconosciuto colpevole di stupro e di tre aggressioni sessuali che hanno coinvolto un totale di quattro donne da un tribunale di Londra. La polizia ha pubblicato alcuni estratti dei filmati di suoi interrogatori tra il 2023 e il 2025.

Brand, 51 anni, ha sempre negato le accuse sostenendo che i rapporti fossero consensuali. È stato assolto per altre due accuse di stupro e per un tentativo di aggressione sessuale. Ora rischia una pena detentiva. La sentenza verrà pronunciata nei prossimi giorni.

In una dichiarazione rilasciata fuori dalla Southwark Crown Court di Londra, il Procuratore Capo David Roberts ha detto:

"Il verdetto odierno riguarda i reati commessi tra il 2004 e il 2009 contro quattro donne diverse. Nessuna di queste donne si conosceva".

"Le prove hanno dimostrato che Brand era un predatore sessuale calcolatore, che sfruttava la crescente notorietà e il potere acquisiti per creare situazioni in cui poter perseguitare sessualmente le donne, indipendentemente dalla loro volontà. Vorrei ringraziare tutte le donne per essersi fatte avanti e aver denunciato Brand alla polizia. È grazie al loro coraggio che finalmente affronterà le conseguenze delle sue azioni".