ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

Ruini, aperta camera ardente. Preghiere e omaggio per il cardinale

Roma, 17 giu. (askanews) - È stata aperta a Roma alle 12, presso la Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore, la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, scomparso ieri sera all'età di 95 anni.

Il rosario tra le mani, la mitra in testa (simbolo dell'episcopato), il corpo in una semplice bara in legno. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di oggi, e riaprirà domani dalle 9 alle 12, prima dei funerali celebrati a San Pietro da Papa Leone XIV alle 16,30.

Presente per la recita del rosario mons. Mauro Parmeggiani, segretario della conferenza episcopale laziale.

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