ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Rubio: non c'è bisogno di una grande operazione militare contro Iran

Parigi, 10 nov. (askanews) - Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando nella conferenza stampa al termine del G7 a Parigi ha detto che "al momento non c'è bisogno di una grande operazione di combattimento" contro l'Iran, perché "la campagna economica, la pressione e la devastazione che la nostra offensiva economica sta provocando al regime iraniano stanno funzionando così bene che il presidente non ha davvero alcuna necessità" di condurla.

Secondo Rubio, "le difficoltà economiche inflitte all'Iran in questo momento, a quel regime, sono incredibili" e "aumentano di giorno in giorno" ha detto.

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