Rubio: "L'Iran chiede agli Usa di negoziare accordo ogni giorno"

Milano, 23 lug. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Teheran chiede a Washington di negoziare un accordo "ogni giorno", attraverso contatti sia diretti che indiretti.

"L'Iran ce lo chiede. Sia direttamente che indirettamente. 'Raggiungiamo un accordo. Parliamo.' L'Iran ce lo chiede ogni giorno", ha detto Rubio ai giornalisti a Manila.

"Probabilmente non sono ancora pronti a concludere un accordo, ma lo saranno presto perché il prezzo che stanno pagando è molto alto", ha aggiunto il segretario di Stato Usa.