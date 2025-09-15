Rubio in Israele celebra i 5 anni Accordi di Abramo e poi vola a Doha

Roma, 15 set. (askanews) - Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il presidente israeliano, Isaac Herzog, hanno celebrato il quinto anniversario della firma degli Accordi di Abramo, che nel 2020 hanno visto Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Sudan stabilire legami formali con Israele, accordi firmati alla Casa Bianca, definiti un "momento storico molto importante nella storia del Medio Oriente" da Herzog, e che le parti avrebbero interesse ad estendere:

"Ci sono altri paesi che hanno espresso interesse a farne parte e una delle grandi promesse di quest'epoca è la possibilità, durante il secondo mandato del presidente Trump, di costruire sulle fondamenta degli Accordi di Abramo ed estenderlo ad altri paesi che desiderano unirsi a qualcosa di simile, e quindi anche questo fa parte del nostro obiettivo", ha detto Rubio.

La visita del segretario Usa a Gerusalemme, dove ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu, con il quale ha ribadito il forte legame tra Israele e Stati Uniti, avviene nel giorno in cui si riuniscono a Doha in un vertice di emergenza i leader dei Paesi arabi e musulmani, una settimana dopo l'attacco israeliano senza precedenti contro Hamas in Qatar, alleato degli Usa e Paese dove si svolgono i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza.

"Continueremo a incoraggiare il Qatar a svolgere un ruolo costruttivo in tal senso. Siamo concentrati perché, in fin dei conti, qualunque cosa sia accaduta, questi elementi fondamentali permangono: c'è ancora Hamas, ci sono ancora 48 ostaggi, c'è ancora una guerra in corso, e tutto ciò ostacola un futuro migliore per la popolazione di Gaza".

Rubio si recherà in Qatar martedì, ha riferito un funzionario statunitense, durante il suo viaggio verso Londra, dove si unirà al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita di Stato.

Washington ha criticato l'attacco israeliano contro i funzionari di Hamas a Doha, sebbene Rubio abbia affermato che non indebolirà la forte alleanza tra Stati Uniti e Israele.