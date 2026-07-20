Rubio esorta gli alleati: pressioni su Iran per navigazione a Hormuz

Milano, 20 lug. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio esorta la comunità internazionale a unirsi agli Stati Uniti nel fare pressione sull'Iran affinché "protegga la navigazione globale" nello Stretto di Hormuz. "L'unico motivo per cui gli Stati Uniti conducono attacchi è contro le infrastrutture iraniane utilizzate per attaccare il traffico marittimo commerciale globale. Lo Stretto di Hormuz è una via navigabile internazionale e continuano a lanciare missili contro le navi che lo attraversano. Altri Paesi dovrebbero unirsi a questa operazione di intercettazione. Gli Stati Uniti non sono coinvolti solo nella protezione di queste navi, ma anche nel colpire i luoghi da cui vengono lanciati missili e droni", ha affermato Rubio.