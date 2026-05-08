ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Rubio: è inaccettabile che l'Iran controlli lo Stretto di Hormuz

Roma, 8 mag. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio critica aspramente i tentativi dell'Iran di controllare lo Stretto di Hormuz, a seguito di una notizia secondo cui Teheran avrebbe istituito un'autorità incaricata di autorizzare il transito attraverso questa via navigabile di vitale importanza. "L'Iran ora sostiene di possedere, di avere il diritto di controllare, una via navigabile internazionale... È una cosa inaccettabile che stanno cercando di normalizzare", ha dichiarato Rubio ai giornalisti durante la sua visita a Roma.

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