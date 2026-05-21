ULTIME NOTIZIE 21 MAGGIO 2026

Rubio: Cuba ha accettato la nostra offerta di 100 milioni in aiuti

Milano, 21 mag. (askanews) - Cuba ha accettato l'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari da parte degli Stati Uniti. Lo ha affermato il segretario di Stato, Marco Rubio, parlando coi giornalisti a Miami.

"Se siamo offesi dal fatto che i cubani non abbiano accettato i nostri 100 milioni? - ha detto Rubio rispondendo alla domanda di un cronista - be' loro dicono di averli accettati, vedremo se è davvero così". E ha aggiunto: "Non forniremo aiuti umanitari che finiscono nelle mani dei loro militari e poi prendono quella roba, la vendono nei negozi da un dollaro e si intascano i soldi".

La precisazione del segretario di Stato arriva in un momento in cui si è acuita la tensione fra Usa e Cuba, dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, fratello di Fidel, accusato della morte di alcuni americani nel 1996, a bordo di due aerei abbattuti nello Stretto della Florida. L'Avana teme un intervento militare americano sul suo territorio al momento smentito dall'amministrazione Trump.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi