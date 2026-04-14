ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Rubio con inviati Israele e Libano: primi colloqui diretti da decenni

Washington, 14 apr. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio posa per una foto con gli inviati israeliani e libanesi in vista dei primi colloqui di pace diretti tra i due Paesi da decenni. All'incontro, che si svolge presso il Dipartimento di Stato americano a Washington, partecipano l'ambasciatore israeliano Yechiel Leiter e l'ambasciatrice libanese Nada Hamadeh Moawad, oltre all'ambasciatore americano in Libano Michel Issa.

Già prima dell'incontro, Hezbollah, il gruppo filo-iraniano non rappresentato, aveva attaccato questi colloqui, chiedendo che venissero cancellati.

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