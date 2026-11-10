ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Rubio: colloqui Ucraina-Russia ad Abu Dhabi "molto produttivi"

Parigi, 10 nov. (askanews) - I colloqui ad Abu Dhabi tra la Russia e l'Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, sono stati "molto produttivi", ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio a Parigi, a margine del G7, sottolineando che c'è ancora "molto lavoro da fare".

E sul ruolo dell'Europa al tavolo dei negoziati, Rubio ha aggiunto: gli europei "hanno lavorato a stretto contatto con Jared (Kushner) e Steve (Witkoff), che sono presenti in ogni fase del processo (dei negoziati). E il nostro obiettivo è che a un certo punto questo formato trilaterale venga ampliato, affinché non coinvolga soltanto Ucraina, Stati Uniti e Russia, ma preveda anche una rappresentanza diretta degli europei al tavolo, nell'ambito di questi colloqui".

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