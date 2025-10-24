ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Rubio: altri Paesi pronti ad aderire agli accordi di Abramo

Milano, 24 ott. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che altri Paesi sono pronti a normalizzare le relazioni con Israele. "Ci sono molti Paesi che vogliono aderire", dice Rubio ai giornalisti riferendosi ai cosiddetti Accordi di Abramo, mentre visita il Centro di Coordinamento Civile e Militare (CMCC) a Kiryat Gat, in Israele. E sul voto della Knesset sull'annessione della Cisgiordania: "Si è trattato di una votazione che ha cercato di sfruttarla per mettere in imbarazzo Netanyahu mentre il vicepresidente JD Vance era presente".

