Rubio all'Asean: Hormuz sotto controllo iraniano è un pericolo

Manila, 22 lug. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito i ministri degli Esteri del Sud-est asiatico sui rischi legati allo Stretto di Hormuz. Parlando a Manila, al vertice Asean, Rubio ha detto che un eventuale controllo iraniano della rotta marittima creerebbe un precedente pericoloso anche oltre il Medio Oriente.

"Voglio ribadire - ha detto il segretario di Stato - ancora una volta che gli Stati Uniti sono sempre impegnati nella diplomazia. Siamo aperti, abbiamo una mentalità aperta e siamo sempre disposti a impegnarci in soluzioni negoziate delle divergenze. E questo resta vero nel caso dell'Iran".

Ma Washington accusa Teheran di non rispettare gli impegni e lega la crisi di Hormuz al principio della libertà di navigazione.

"Se creiamo un precedente in Medio Oriente - ha proseguito - in cui uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, far pagare un pedaggio e, se non viene pagato, far saltare le navi, creiamo un precedente molto pericoloso, che si ripeterà in altre parti del mondo, compresa questa regione. In gioco non c'è solo quello che accade nello Stretto di Hormuz. C'è un principio fondamentale sulla libertà di navigazione".

Rubio ha poi assicurato ai Paesi dell'Asean che la partnership con gli Stati Uniti resterà centrale per Washington: "La nostra partnership con ciascuno dei vostri Paesi e con la regione nel suo insieme è nell'interesse nazionale degli Stati Uniti, e non la abbandoneremo mai, qualunque altra cosa accada nel mondo".