Rossi (Rai): show Benigni su San Pietro un regalo all'Italia

Roma, 4 dic. (askanews) - La serata evento tv "Pietro - Un uomo nel vento" con protagonista Roberto Benigni, rappresenta "un'altra grande pagina che la Rai regala all'Italia. C'è un grande artista, Roberto Benigni è un cantore del nostro tempo, un grande interprete della complessità dei tempo che viviamo e soprattutto lo fa raccontando la figura di San Pietro che è una delle più emblematiche perché non solo è il fondatore della Chiesa, ma anche l'uomo delle grande contraddizioni, un uomo che è caduto e si è rialzato". Lo ha detto Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, a margine dell'anteprima al Maxxi di "Pietro - Un uomo nel vento" in onda in prima serata il 10 dicembre su Rai1.

Come è stato convinto Benigni? "Non c'è stato un convincimento - ha risposto Rossi - l'incontro tra Benigni e la Rai è un riconoscersi a vicenda tra un grande artista e il servizio pubblico".