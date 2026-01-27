ULTIME NOTIZIE 27 GENNAIO 2026

Rossi (RAI): lanciamo sfida per trasformarci in Digital Media Company

Milano, 27 gen. (askanews) - "È un evento storico che riporta indietro a quel 3 gennaio 1954, quando iniziarono le trasmissioni della RAI, iniziarono a Milano, con l'annuncio di Fulvia Colombo, straordinaria donna della televisione italiana. E oggi è un momento di svolta importante, perché in questo grande processo di trasformazione della città di Milano, la RAI è dentro, con il nuovo centro di produzione, di cui oggi inauguriamo la prima pietra, possiamo la prima pietra ed è all'interno di un grande processo di cambiamento della RAI e della sua trasformazione in Digital Media Company, grande broadcaster europeo che oggi lancia la sua sfida per la modernità e per continuare ad essere uno dei principali vettori di innovazione tecnologica". Lo ha detto l'ad della RAI Giampaolo Rossi, a margine della presentazione in. Fondazione Fiera Milano della nuova sede meneghina dell'azienda.

"La RAI è una grande azienda nazionale che ha in Roma e Milano i due grandi poli, i due grandi polmoni che danno respiro a questa azienda. Quindi è evidente che questo centro di produzione nuovo, che verrà realizzato con standard ecosostenibili e tecnologici più all'avanguardia, consentirà ovviamente un aumento e un miglioramento della qualità e della quantità del lavoro", ha aggiunto Rossi.

