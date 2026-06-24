ULTIME NOTIZIE 24 GIUGNO 2026

Ronaldinho torna in Italia a 46 anni, giocherà col Ravenna

Milano, 24 giu. (askanews) - Ronaldinho torna in Italia da calciatore. Per la prossima stagione l'ex Pallone d'oro brasiliano, oggi 46 anni, vestirà la maglia del Ravenna in serie C. L'annunco ufficiale è arrivato da Miami, in Florida. Seduti nello stesso divanetto, di fronte ad una selva di fotografi e giornalisti, il fuoriclasse brasiliano e il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, hanno formalizzato l'accordo mostrando la maglia numero 10 destinata a Ronaldinho.

"Siamo amici, beh, quattro di noi, che viviamo qui da tanti anni, tutti amici: mio fratello, io, questo tizio, quest'altro, e anche mio fratello Don Lorenzo, oltre a tutta la famiglia. Tutto è iniziato con l'amicizia, e ora partiamo insieme per fare qualcosa di magnifico", le prime parole del nuovo numero 10 del Ravenna.

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