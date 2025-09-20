Rome Future Week, Labriola:accompagnare trend, realtà non aspetta

Roma, 20 set. (askanews) - Un'intera settimana dedicata all'innovazione. È stata questo la Rome Future Week con oltre 400 appuntamenti nella Capitale che hanno coinvolto pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni. Partner di questa terza edizione Tim, che ha voluto dedicare all'intelligenza artificiale uno spazio speciale.

La settimana è stata l'occasione per incontrare in alcuni punti vendita Tim, esperti e divulgatori tecnologici. In micro-workshop, 'AI in 15 minuti: capire, provare, usare' è stata data la opportunità di guardare da vicino come funziona Perplexity, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più avanzate al mondo che Tim, per prima in Italia, offre a propri clienti consumer.

In particolare, la piattaforma consente di effettuare ricerche illimitate, sessioni vocali interattive, analisi e sintesi di documenti, creazione di contenuti, immagini, dashboard di dati interattive, rispondendo in pochi secondi e citando sempre le fonti. Del resto Tim stessa sta adattando i propri processi alle nuove opportunità offerte dall'intelligenza artificiale.

Pietro Labriola, Amministratore delegato Tim:

"Da sempre noi abbiamo dichiarato che la nostra strategia è quella di Customer Platform, ovvero fornire ai nostri clienti sempre più servizi fisso mobile TV, perché devo ricordare che Timvision è la seconda piattaforma italiana di contenuti ma ora si amplia anche servizi, quali ad esempio i servizi intelligenza artificiale e questo ci dà un vantaggio perché in primo luogo si avvicina sempre di più anche delle fasce di clientela che non necessariamente vedevano Tim come il loro partner ideale e l'altro diciamo anche un po' di evangelizzazione delle persone rispetto all'artificial intelligence". "Stiamo cercando di capire come può essere utilizzata non solo su quelle attività più basiche volte a incrementare la produttività su attività ripetitive, ma anche per utilizzarle come contraltare su tutta una serie di attività di marketing".

Tema di quest'anno della Rome Future Week le 'Mutazioni', che riguardano anche tutto il settore delle telecomunicazioni in continua trasformazione.

"Dobbiamo cominciare a renderci conto che se noi pensiamo di voler gestire il business come l'abbiamo gestito sino ad oggi entreremo in difficoltà. Faccio un esempio banale l'arrivo dell'elettricità e la nascita delle lampadine, e io sono una fabbrica di candele. Se penso di voler continuare a fare il mio business vendendo candele per illuminare, penso che dopo poco tempo fallirò, se invece mi invento che magari io posso fare delle candele profumate o con carattere estetico io mi sto creando un nuovo business. Dobbiamo essere bravi a leggere i trend tecnologici ed accompagnarli. La realtà non può aspettare".