Romania, festa per Nadia Comaneci a 50 anni dal "10 olimpico"

Onesti (Romania) 1 giu. (askanews) - Festa a Onesti, nella Romania orientale, per celebrare il ritorno della grande ginnasta Nadia Comaneci nella sua città natale a 50 anni dalla sua vittoria storica alle Olimpiadi di Montréal nel 1976.

Una leggenda per lo sport nazionale e non solo: una delle ginnaste più famose di sempre per aver ottenuto in quell'occasione a soli 14 anni, un "10 perfetto", la prima atleta a raggiungere il punteggio massimo ai Giochi olimpici nella ginnastica artistica. Seguirono altre medaglie olimpiche, nove in tutto, tra cui cinque ori.

"È sempre così emozionante tornare, mi sembra di non essere stata via per molto... non mi sembra di essere stata via per così tanti anni e sono felice che possiamo festeggiare insieme", ha detto ai giornalisti dopo aver partecipato a un gala in suo onore per l'anniversario.

La ginnasta ha lasciato la Romania nell'89 per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Ma ha una scuola di ginnastica nel suo Paese d'origine, oltre a essere ambasciatrice sportiva. "Questo è un anno importante per tutti. Premiamo il pulsante di reset, va bene? Per il movimento, per lo sport, per la salute, l'indipendenza, per imparare a navigare nella giusta direzione nella vita".

"Ciò che mi rende felice è vedere qui che questi bambini vogliono scoprire i loro limiti, seguire la loro passione e il loro amore per la ginnastica e vedere la nostra eredità - ha aggiunto in conferenza stampa - magari non andremo da nessuna parte, ma andiamo avanti, con la generazione di oggi e quella successiva". "Sono felice che Nadia Comaneci sia qui a vedere cosa sto facendo", dice un'atleta di 9 anni della scuola dove lei iniziò.

E Ingrid Istrate, direttrice dell'Onesti Sports Club, aggiunge: "Dobbiamo migliorare i nostri allenatori, supportare i nostri atleti, abbiamo bisogno di strutture di allenamento e ciò che accadrà a Onesti attraverso la ristrutturazione del club fornirà tutte queste condizioni affinché possiamo sviluppare una strategia e crescere".