Romana Maggiora Vergano: donne mia generazione hanno tanto da dire

Taormina (Me), 11 giu (askanews) - "Io sono riuscita ad emergere in un momento in cui le donne registe soprattutto stanno prendendo sempre più piede, quindi ho avuto la fortuna di lavorare praticamente con più donne registe che con uomini registi e sento che la mia generazione, non solo di giovani attrici ma anche di giovani registe, ha tanto da dire, tanta voglia di sperimentare, quindi io vedo onestamente un futuro luminoso".

Così Romana Maggiora Vergano, sul primo red carpet del Taormina Film festival. L'attrice di "Portobello"è tra le protagoniste del panel "Donne oltre lo sguardo" al festival e ha sfilato nella serata d'apertura.

"C'è ancora tanto da fare, la disparità è ancora purtroppo molto evidente, soprattutto mi viene da dire da esperienze che mi vengono raccontate ad alti livelli, anche salariale e anche di occupazione dei reparti tecnici forse, è più facile vedere ancora le donne coprire reparti come costume, trucco e meno nella fotografia, ancora meno nella regia, però ci sono under 35 pazzesche, mi vengono in mente la Samani, Carolina Cavalli, insomma io vedo una luce bella" ha aggiunto.