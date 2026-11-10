Roma, un nuovo padiglione maternità al San Pietro-Fatebenefratelli

Roma, 10 nov. (askanews) - All'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma inaugurato un nuovo padiglione del Dipartimento materno-infantile dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia. Un blocco all'avanguardia, con nuove sale parto e nuove sale operatorie: l'obiettivo è coniugare innovazione e umanizzazione delle cure.

Prof. Marco Bonito, Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Pietro Fatebenefratelli Roma: "E' un grande orgoglio per noi inaugurare questa struttura. Oggi ampliamo la nostra struttura con questa nuova verticale che ospiterà peraltro altri reparti e altre cose utili alla struttura come la radiologia e la rianimazione. Cercheremo ancora di più di quello che abbiamo fatto in passato di aumentare la nostra attività per renderla sempre più fruibile per l'utenza, sempre sulla base del nostro principio, che è quello dell'accoglienza".

Con circa 3.500 parti all'anno, il San Pietro Fatebenefratelli di Roma è tra i primi ospedali del Lazio per volume di attività ostetrica. La palazzina ospita una nuova unità di terapia intensiva neonatale e di rianimazione, sale degenza e un nuovo blocco parto con 7 sale parto e 2 sale operatorie, dotate di ambienti moderni, funzionali e tecnologie avanzate per garantire le migliori cure a gestanti e nascituri.

Prof. Marco Bonito, Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Pietro Fatebenefratelli Roma: "Da una parte c'è un po' un ritorno al passato per l'ostetricia e quindi avremo la vasca dove far partorire le donne, le liane dove assecondare le donne per un parto più naturale possibile; dall'altra, ovviamente le sala operatorie saranno organizzate con le tecnologie più moderne. Sono bellissime, quindi sono un ambiente che anche per la donna che deve partorire e far nascere il proprio bambino è un ambiente particolarmente rilassante con dei quadri, con delle superfici vetrate molto belle. Abbiamo fatto in modo di organizzare tutto nel miglior modo possibile e con le tecnologie più avanzate".

Con l'inaugurazione del nuovo padiglione l'offerta sanitaria di Roma si amplia dotandosi così di un centro di eccellenza.

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio: "È un momento importante l'apertura di una nuova palazzina, si allargano i servizi, è una risposta organizzativa più appropriata: il San Pietro è parte integrante del Servizio sanitario della nostra città, per cui un bel momento di allargamento dei servizi. E' una struttura di eccellenza che allarga i suoi servizi".