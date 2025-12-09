ULTIME NOTIZIE 09 DICEMBRE 2025

Roma, tortura, estorsione e bomba a Primavalle: 11 misure cautelari

Roma, 9 dic. (askanews) - Tortura, sequestro di persona e tentata estorsione, porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato, sono tra le accuse contestate a 11 persone, italiane e domiciliate a Roma, di cui 6 maggiorenni e 5 minorenni, raggiunte da due provvedimenti applicativi di misure cautelari, eseguiti dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere, emessi dal gip su richiesta della Dda e della Procura dei minori.

Le indagini, partite da un arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a marzo 2025, hanno consentito di acquisire elementi indiziari su due diversi episodi di tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione, avvenuti a gennaio 2025; in particolare, alcuni degli indagati, per debiti di droga e motivi di gelosia, sono accusati di aver prelevato le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un garage nel quartiere Massimina, dove le avrebbero legate, bendate e sottoposte ad atti di crudeltà con spranghe o altri oggetti contundenti, arrivando a versargli acqua bollente addosso.

Sono inoltre emersi elementi sulle responsabilità per l'atto dinamitardo avvenuto il 30 giugno scorso a Roma nel quartiere Primavalle, con il relativo cedimento dell'androne condominiale di una palazzina ATER.

