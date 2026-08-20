ULTIME NOTIZIE 20 AGOSTO 2026

Roma, rafting sul Tevere per scoprire la città dal fiume

Roma, 20 ago. (askanews) - Caschi, giubbotti salvagente e pagaie sul Tevere. A Roma, alcuni turisti scelgono il rafting per sfuggire al caldo e vedere la città da un altro punto di vista, scorrendo sull'acqua tra rapide e monumenti. Il percorso passa sotto i ponti, costeggia Castel Sant'Angelo e offre una prospettiva insolita sulla capitale.

"È un tuffo nella storia e in uno scenario che non ci si aspetta di vivere - spiega la guida - In città siamo sempre abituati a pensare alle strade, alle macchine, alle moto. Invece Roma ci offre anche la possibilità di fare un tour sul fiume".

Per molti visitatori è un'alternativa ai circuiti più tradizionali, tra monumenti, code e caldo estivo. "Penso che sia davvero bello scoprire Roma in un altro modo - osserva un giovane turista - avere un'altra vista sulla città e sugli edifici. È forse qualcosa di un po' più speciale rispetto a quello che si può vedere a piedi".

Per questa visitatrice, è un modo più lento di scoprire la città. "Dopo una giornata passata a camminare per chilometri, potersi sedere in una barca, lasciarsi trasportare, anche se bisogna pagaiare un po', permette di fermarsi, stare al fresco e scoprire la città con calma".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi