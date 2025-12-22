ULTIME NOTIZIE 22 DICEMBRE 2025

Roma, pedalata di Babbi Natale per i bimbi malati di cancro

Roma, 22 dic. (askanews) - Pedalata benefica a Roma, in pieno clima natalizio. Tanti ciclisti, grandi e piccoli, vestiti da Babbo Natale, si sono ritrovati davanti al Colosseo per poi attraversare le vie della Capitale tutti insieme in bicicletta.

Un evento si solidarietà, giunto alla sua 14esima edizione, a sostegno di Peter Pan ODV, per aiutarla a garantire supporto e accoglienza alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Partiti alle 9.30 di domenica mattina dal Colosseo, i Babbi Natale in bicicletta hanno pedalato per circa quattro chilometri attraverso le strade di Roma. All'arrivo a Trastevere, davanti alla Grande Casa di Peter Pan, dove sono ospiti le famiglie accolte dall'organizzazione di volontariato, si è svolto un momento di festa condivisa.

Gli organizzatori hanno consegnato le donazioni raccolte che aiuteranno Peter Pan a rendere più serene le feste dei piccoli malati e delle loro famiglie.

"Un grazie di cuore agli organizzatori e a tutti i partecipanti di questa straordinaria pedalata solidale - ha dichiarato Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan ODV - anche quest'anno la città di Roma si è colorata di rosso grazie a questa iniziativa che ci ricorda quanto sia fondamentale non far sentire sole le famiglie dei bambini malati, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio".

