ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2025

Roma, nuovo corteo pro-Pal sfila davanti al Colosseo

Roma, 8 ott. (askanews) - A Roma sfila davanti al Colosseo il nuovo corteo pro-Palestina diretto verso Piramide.

Tante le bandiere palestinesi, la manifestazione, anche in segno di solidarietà per le nuovi navi della Flotilla intercettate da Israele, è stata promossa tra gli altri dal Movimento Studenti Palestinesi in Italia, dalla Comunità Palestinese in Italia, da UDAP, Associazione dei Palestinesi in Italia e Giovani Palestinesi in Italia.

Il corteo si snoda tra piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo e piazzale Ostiense.

CRONACA
39
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi