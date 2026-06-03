Roma nord-est, tromba d'aria a nord-est devasta strade e mercato

Roma, 3 giu. (askanews) - Alberi abbattuti, danni alle auto, persone estratte delle auto colpite, tapparelle divelte, cartelli stradali buttati giù dalla furia del vento. Sono gli effetti della violenta tromba d'aria che ha colpito stamattina intorno alle 9 i quartieri di Roma nord-est Conca d'oro e Montesacro.

"Volava di tutto - raccontano i residenti - le fiorere, i rami, i vasi". Tra le zone più colpite, via dei Prati fiscali, a cui si riferiscono le immagini, ora chiusa e il mercato di Conca d'oro, travolto dal vento. Un grosso pino si è abbattuto su un distributore di carburante, danneggiandolo.

La testimonianza di Elisabetta, che lavora in via dei Prati Fiscali: "A un certo punto ho visto l'albero davanti agli occhi, ho frenato ad un metro dal pino che è crollato sopra la macchina di un vigilantes che aveva appena parcheggiato. Siamo riusciti a farlo uscire del portellone posteriore, fortunatamente senza traumi".

Polizia locale e squadre dei vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare la zona dai detriti. Ritardi e deviazioni si registrano per dodici linee del trasporto pubblico.