ULTIME NOTIZIE 28 MARZO 2026

Roma, No Kings in piazza contro guerre e riarmo

Roma, 28 mar. (askanews) - È partito a Roma il corteo nazionale promosso da No Kings Italia, tappa italiana della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre". Apre il corteo un grande striscione con la scritta: "Per un mondo libero dalle guerre".

In piazza sono scese centinaia di realtà sociali, sindacali e associative, dalla Cgil all'Arci fino ad Askatasuna, insieme a movimenti studenteschi, realtà pro Palestina, giovani per il clima, collettivi transfemministi e gruppi per i diritti umani. Secondo gli organizzatori hanno aderito oltre 700 sigle, con pullman e treni arrivati da diverse città italiane. La manifestazione è contro le guerre, il riarmo e le politiche del governo. Gli organizzatori puntano a superare i 15mila partecipanti inizialmente previsti. Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto lungo il percorso. Le immagini mostrano l'avvio del corteo e i primi momenti della mobilitazione nella capitale.

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