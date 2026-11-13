Roma, la storica sede del Pci diventa un hotel a cinque stelle

Roma, 13 nov. (askanews) - Da sede del più grande partito comunista dell'Occidente ad albergo di lusso. A Roma, nello storico palazzo di via delle Botteghe Oscure, a pochi passi da Piazza Venezia, ha aperto il Thompson Rome by Hyatt. Le camere partono da 550 euro a notte, mentre una suite può arrivare a 4mila euro in alta stagione.

Per decenni qui ha avuto il suo quartier generale il Partito comunista italiano. Dal balcone del secondo piano, nel giugno del 1976, Enrico Berlinguer salutò il 34,4% ottenuto alle elezioni politiche, il miglior risultato nella storia del PCI.

Del passato rimangono il busto di Antonio Gramsci, il grande rilievo di Gio Pomodoro con la falce e martello e persino la vecchia cassaforte dell'amministrazione, come spiega l'architetto Renzo Costa.

"Questo è un edificio che è passato da luogo chiuso, sbarrato e impenetrabile a luogo di accoglienza. Questo era il nostro obiettivo: fare un cambio di destinazione d'uso non deturpando ma conservando la memoria dell'edificio". "Posso dirvi, per esempio, che al terzo piano abbiamo conservato la cassaforte dell'amministrazione e l'abbiamo voluta lasciare come memoria", spiega l'architetto Renzo Costa.

La storia politica dell'edificio si è conclusa nel 2000. Da allora il palazzo ha ospitato anche grandi aziende, come ricorda Ugo Sposetti, ex tesoriere dei Democratici di sinistra: "L'edificio è stato abbandonato dagli eredi del Partito comunista italiano nel 2000, quindi la storia politica di questo palazzo è finita 26 anni fa. Adesso fa scalpore perché c'è un albergo a cinque stelle, ma prima era stato affittato a grandi aziende che qui svolgevano le loro attività".

Oggi nell'ex sede del PCI lavorano circa cento dipendenti dell'albergo.