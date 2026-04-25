Roma, in migliaia a Centocelle al corteo antifascista del 25 aprile

Roma, 25 apr. (askanews) - Migliaia di cittadini di ogni età hanno partecipato al tradizionale corteo per il 25 aprile nell'81esimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo, nel quartiere di Centocelle, periferia est di Roma.

A piazza delle Camelie, da dove il corteo è partito per dirigersi al Quarticciolo, è stata inaugurata un'installazione dedicata alle "vittime del genocidio dei palestinesi": le sagome di una madre e un figlio che attendono l'esecuzione con le mani che fanno il gesto della vittoria, un inno alla resistenza.

E poi tante le bandiere palestinesi, dei comitati antifascisti, di Rifondazione Comunista, dei Cobas, vessilli curdi e un mega striscione per Ocalan, oltre a bandiere Rojava e della resistenza iraniana.