Roma, il momento del secondo crollo alla Torre dei Conti

Roma, 3 nov. (askanews) - Nelle immagini, il crollo di un'altra parte della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma, durante le operazioni di soccorso dopo il primo cedimento durante i lavori di ristrutturazione.

Il crollo è avvenuto dopo più di un'ora di ricerche e soccorso da parte di vigili del fuoco, che avevano appena individuato un operaio bloccato sotto le macerie. Le operazioni di salvataggio continuano e i soccorritori sono rimasti incolumi.

I vigili del fuoco avevano fatto sapere poco prima che tre persone erano state soccorse e trasportate in luogo sicuro in buone condizioni.