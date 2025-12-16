ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Roma, Gualtieri inaugura Metro C: "Stazioni-museo più belle al mondo"

Roma, 16 dic. (askanews) - "È una bellissima giornata, storica, fra pochissimo, apriremo al pubblico due fermate, sono dei veri e propri capolavori, di ingegneria e anche di capacità di coniugare le infrastrutture con la storia del nostro passato. Grazie a queste due fermate tanti quartieri lontani dal centro di Roma potranno avere un collegamento rapido ed efficace nel cuore della città e anche una stazione di scambio con la metro B, che è la linea C che è fondamentale, e al tempo stesso sono due stazioni-museo, delle archeostazioni più belle al mondo": lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della conferenza stampa nella stazione Metro C Colosseo-Fori Imperiali, inaugurata oggi assieme a Porta Metronia, dopo lavori lungo la terza linea metropolitana della Capitale durati 13 anni.

"La stazione Porta Metronia avrà un museo meraviglioso con questa straordinaria caserma che è stata ritrovata e che è stata ricostruita esattamente com'era", ha ricordato.

"E la stazione Colosseo, che come vedete è un capolavoro, perché ha anche i reperti dentro la stazione con delle scoperte straordinarie, come i geniali pozzi scavati che alimentavano l'irrigazione della Roma repubblicana, la villa con le terme", ha aggiunto il primo cittadino dela capitale.

