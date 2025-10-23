Roma, Giuseppe Tornatore consegna il premio alla carriera a Jafar Panahi

Roma, 23 ott. (askanews) - Una vera ovazione alla festa del cinema di Roma per Jafar Panahi al termine della proiezione di "Un semplice incidente", il suo ultimo film Palma d'Oro a Cannes. Il grande regista dissidente iraniano dopo molti anni fuori e dentro dal carcere ha riavuto il permesso di uscire dal Paese ad aprile del 2023.

La Festa quest'anno ha assegnato a Panahi il Premio alla Carriera, consegnato da Giuseppe Tornatore. "I suoi film in un momento così teso della nostra vita ci ricordano soprattutto che il cinema è uno strumento di pace, un linguaggio di libertà e per la libertà".

Panahi ha reso omaggio al neorealismo, a Tornatore e al suo "Nuovo Cinema Paradiso": "E' importante essere qui in Italia perché il neorealismo italiano mi ha influenzato moltissimo nel mio lavoro, in modo particolare Ladri di bicicletta che mi ha cambiato radicalmente, e sono felice di ricevere questo premio dalle mani di chi ci ha insegnato l'amore per il cinema. Nuovo Cinema Paradiso c'è una sacralità dell'arte del cinema che ci ha portato a voler imparare quest'arte. Permettetemi di donare questo premio a mia moglie, perché è anche il suo compleanno".

"Di solito gli uomini si dimenticano del compleanno delle mogli io questa volta mi sono ricordato". "Ringrazio anche il Festival di Roma per avermi dato la possibilità di stare sullo stesso palcoscenico con il maestro Giuseppe Tornatore".