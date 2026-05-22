Roma e New York, protocollo di accordo sulla cooperazione culturale

Roma, 22 mag. (askanews) - Roma e New York sempre più vicine nel nome della cultura. Il Municipio I della capitale e Manhattan hanno firmato il primo Protocollo d'Intesa per la cooperazione culturale tra grandi centri storici urbani. L'accordo, siglato nell'ambito del Forum Cultura Roma Centro, punta a rafforzare collaborazioni tra musei, biblioteche, archivi, università e istituzioni culturali dei due territori.

Ad aprire il Forum è stato un videomessaggio del sindaco di New York City Zohran Mamdani ripreso dai canali social del Comune di capitolino: "New York e Roma sono due delle città più iconiche al mondo. Sono luoghi di creatività, diversità ed energia civica - ha detto - In un periodo in cui il mondo spesso si sente diviso, i rapporti tra città diventano ponti di speranza e di intelligenza."

L'intesa prevede scambi culturali, programmi per i giovani, iniziative artistiche e progetti di arte pubblica, con l'obiettivo di creare una rete internazionale stabile tra grandi capitali culturali.