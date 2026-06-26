Roma capitale di stile e cinema nella mostra "Moda in Luce 1955-1975"

Roma, 25 giu. (askanews) - Sarà alla Centrale Montemartini a Roma fino al 15 novembre la mostra "Moda in Luce 1955-1975", che racconta attraverso abiti, fotografie, filmati, i grandi stilisti, i marchi, i divi dello schermo e dell'haute couture quando Roma era la capitale mondiale della moda oltre che del cinema.

In quegli anni infatti si assisteva ad una esplosione di idee, nomi, marchi, creatività, industria, e il glamour andava di pari passo con l'innovazione industriale. Nella mostra 150 fotografie, rari filmati e 27 abiti originali disegnati da creatori come , e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come le Sorelle Fontana, Irene Galitzine, Fernanda Gattinoni, Roberto Capucci, Renato Balestra, André Laug, Schuberth, Pino Lancetti, Laura Biagiotti e, naturalmente Valentino Garavani.

Ad aprire l'esposizione c'è infatti il suo primo abito rosso, il celebre Fiesta, che lo stilista presentò alla sua prima sfilata, del 1959. Altro abito iconico il pigiama palazzo realizzato da Galitzine e indossato del 1963 da Claudia Cardinale ne "La pantera rosa" di Blake Edwards.

L'iniziativa è organizzata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura, ed è curata da Fabiana Giacomotti, che ha spiegato: "Qui ci troviamo nel cuore di quello che è stato un racconto che ha unito per la prima volta, a livello mondiale, il cinema, la televisione, perché non dobbiamo mai dimenticare che i grandi sarti, e lo sappiamo anche da alcuni film, oltre che naturalmente dal lavoro di teche, vestivano anche le grandi soubrette. E quindi noi abbiamo questa unione tra televisione, cinema, artigianato, anche industria, perché non dobbiamo dimenticare che qui c'era un impianto molto importante della CISA e poi SNIA Viscosa. In questa mostra ci sono una quantità di filmati inediti, che tantissimi non hanno mai visto, che permettono di raccontare e di mostrare dei volti che tantissimi non conoscono".