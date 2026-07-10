Roma capitale della creatività digitale con Agorà e Videocittà

Roma, 10 lug. (askanews) - Agorà, la piattaforma del festival della Visione e della Cultura Digitale Videocittà, ha portato a Roma 40 operatori provenienti da 19 Paesi dei 5 continenti, che hanno incontrato professionisti, studi creativi e aziende italiane che lavorano nel campo della creatività digitale, dell'audiovisivo, delle esperienze immersive, della media art e delle nuove tecnologie applicate alla creatività. I player internazionali attivi in musei, festival, piattaforme immersive, istituzioni culturali, produzioni, media e network globali, sono stati accolti nella sede romana di Filmmaster, che è una delle realtà italiane maggiormente riconosciute a livello mondiale nella produzione e ideazione di grandi eventi, live entertainment, grandi cerimonie internazionali e branded content, e che quest'anno è Strategic Partner di Agorà.

Antonio Abete, Ceo di Filmmaster, ha spiegato: "Abbiamo deciso di costruire questa partnership perché come creative production company che sviluppa tantissimi progetti in tutto il mondo, riteniamo che abbinare alla creatività l'arte, quindi avvicinarsi al mondo dell'arte, possa essere un grande valore e possa ulteriormente comportare lo sviluppo di progetti che vadano sempre più verso l'esperienza e meno verso la produzione dell'evento".

Nei due giorni di Agorà, prima dell'apertura ufficiale di Videocittà Watercult 2026 che si svolge al Gazometro di Roma, i delegati internazionali hanno visitato alcuni degli studi creativi digitali più rilevanti del territorio. "Stanno visitando degli studi oggi qui a Roma e di questo siamo orgogliosi, anche perché abbiamo prodotto negli ultimi anni uno dei più importanti festival culturali a livello mondiale, il Riyadh NOOR festival, e abbiamo avuto l'onore e l'opportunità di coinvolgere tanti artisti italiani. - ha proseguito Abete - Quindi è un'occasione per noi, come rappresentati del Paese, di poter esportare il nostro know how, e per noi come azienda di poter essere competitivi in un mercato globale dove comunque siamo già leader e dove dobbiamo lavorare il più possibile per mantenere la nostra quota di mercato".

Agorà 2026 quest'anno ha portato a Roma, fra gli altri, rappresentanti di teamLab, Barbican Centre, Qatar Museums, Sònar+D, MUTEK, Asia Culture Center.

"Per noi tutti venire qui in Italia, nella città della creatività, incontrare tanti artisti provenienti da tutto il mondo e soprattutto scoprire il talento e le eccellenze della creatività italiana, è stato molto interessante, sorprendente, emozionante direi" ha detto Hayat Shamsuddin, Cultural Strategist & Advisor, Senior VP Arts & Culture Expo 2020 Dubai.