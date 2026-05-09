ULTIME NOTIZIE 09 MAGGIO 2026

Roma, Campus Bio-Medico apre l'Agri Research and Teaching Center

Roma, 9 mag. (askanews) - In un contesto sempre più complesso e interconnesso, è necessario adottare modelli capaci di affrontare in modo simultaneo i problemi, mettendo in relazione ambiente, uomo e sistemi produttivi. E' la proposta del Campus Bio-Medico, a Roma.

Domenico Mastrolitto, direttore generale Campus Bio-Medico, spiega: "Oggi apriamo l'Agri Research and Teaching Center, un incubatore di innovazione e sostenibilità. Un hub aperto alla collaborazione con imprese private, enti di ricerca, università, che guarda proprio alle sfide del domani e vuole risolverle già nel presente, nell'oggi".

Questa la sfida nata a Trigoria. Dentro uno spazio dove si incontrano ricerca, applicazione e impatto reale. Una serra dove c'è la coltivazione acquaponica, pesci che con la loro vita danno linfa alle piante. Natura del riciclo, del recupero. Acqua che disseta e fa crescere.

Giancarlo Righini, assessore Regione Lazio al bilancio, agricoltura e sovranità alimentare, parchi e foreste, aggiunge: "E' la sfida del futuro garantire l'approvvigionamento alimentare a tutta la popolazione mondiale che è destinata a superare i 9 miliardi di qui a qualche anno. Questo dato rappresenta una sfida epocale, quindi bisognerà ricorrere all'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca, all'innovazione. Questo è un punto di partenza importante ed a cui lavoreremo insieme, gomito a gomito".

Tutto è aperto, per biotecnologi, agronomi, medici, farmacologi, informatici, studenti, ricercatori e start-up.

Maria Siclari, direttore generale Ispra, spiega: "L'Agri Research and Teaching Center sono un chiaro esempio di come i principi di economia circolare possono essere applicati. Dobbiamo lanciare un nuovo modello che non è fatto solo di produzione, di consumo e di scarto. Ma un modello in cui invece, anche uno scarto agricolo, può divenire una nuova risorsa. Dobbiamo imparare a riutilizzare l'acqua, rigenerare i nostri suoli".

La riposta è anche in questa serra dove università, centri di ricerca e imprese si incontrano e costruiscono sinergie concrete.

Il direttore Mastrolitto continua: "Tutte queste grandi sfide globali impongono un modello integrato, una risposta che sia univoca, che tenga insieme, tutti questi elementi per dare una risposta alla società e mettendo sempre al centro l'uomo, la persona, la salute della persona in ottica One Health e naturalmente dell'ecologia umana, integrale".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi