Roma, alla Nuvola il mondo delle costruzioni ha guardato al futuro

Roma, 6 set. (Askanews) - Riformare con urgenza un quadro normativo ormai superato e fare squadra a livello nazionale per intercettare gli investimenti esteri. Sono questi i messaggi che arrivano da B-CAD (Building-Construction Architecture Design), manifestazione fieristica e culturale del settore delle costruzioni, della rigenerazione urbana e dell'innovazione ecologica, ospitata al Roma Convention Center "La Nuvola". Tra gli ospiti dell'evento Emanuele Ferraloro, presidente di Federcostruzioni, che ha parlato di norme urbanistiche obsolete e della necessità di pensare nuovi modelli di città.

"Città più inclusive - ha detto - dove sia più facile potersi muovere, molto più veloci, quindi molto lavoro sulla parte infrastrutturale, su rigenerazione e riquallificazione. Quindi dobbiamo cercare di riportare quelle che erano vecchie situazioni che sono abbandonate, avere gli strumenti urbanistici per poter riquallificare e rigenerare realmente le città".

Altro tema centrale nelle varie discussioni quello della sfida ai mercati globali, che va affrontata facendo sistema. "Noi - ha aggiunto Regina Corradini d'Arienzo, amministratore delegato e direttore generale di Simest, società di Cassa Depositi e Prestiti - stiamo dialogando con le varie associazioni, con i vari settori industriali per andare a capire come supportare. Prima ancora di finanziare, perché spesso si pensa che noi finanziamo e basta, per andare a trovare opportunità. Ecco perché insieme a MAECI, MIMIT e MEF abbiamo fatto proprio un book delle geografie strategiche, abbiamo deciso come supportarli essendo presenti lì in loco, andando a facilitare non solo alle grandi imprese, ma anche a quelle medie piccole delle filiere, le possibilità dell'export. Export vera locomotiva, più 9 % su base annua a giugno, stiamo andando verso il nostro obiettivo di 700 miliardi, ma noi vogliamo supportare tutte quelle aziende che non esportano direttamente e fanno parte della filiera".

Al B-CADci si è poi occupati di design biofilico, della sostenibilità dei materiali, dell'efficienza energetica e dell'impiego dell'Intelligenza Artificiale nella progettazione. Ma anche di Smart Building e infrastrutture digitalizzate.