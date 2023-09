Roma: al via il Saudi Village a Casina Valadier

Roma, 27 set. (askanews) - È in scena a Roma fino al 29 settembre il Saudi Village. Un'occasione unica per scoprire i sapori e le suggestive tradizioni dell'Arabia Saudita nel cuore di Villa Borghese all'interno di Casina Valadier. Un vero e proprio villaggio saudita ad ingresso gratuito con attrazioni per grandi e bambini.

L'evento è organizzato dall'Ambasciata dell'Arabia Saudita in Italia, in occasione della Festa Nazionale del Regno e delle Celebrazioni per l'Anniversario dei 90 anni delle relazioni tra Italia e Arabia Saudita. La Reale Ambasciata dell'Arabia Saudita a Roma apre così le porte ad un evento culturale unico nel suo genere.

Abbiamo parlato con Silvia Barbone, Executive Director of Strategic Partnerships Royal Commission of ALULA:

"Ha una doppia valenza: ALULA è uno dei grandi progetti dell'Arabia Saudita e al tempo stesso presentiamo la cooperazione tra l'Italia e la Royal Commission per ALULA. Abbiamo una mostra fotografica, diversi materiali informativi, c'è un aspetto di scoperta di valori e crescita personale nonostante la distanza".

Un tuffo nella cultura saudita, un'esperienza immersiva tra le luci, i suoni, i colori e i profumi di questa terra. I visitatori possono seguire un variopinto percorso tra gli stand, che si rifanno ai più noti siti Unesco dell'Arabia Saudita con performance legate alla danza, alla poesia, alla musica, all'arte decorativa e calligrafica fino alla cerimonia del caffè e di molte altre usanze saudite. Tra le varie tematiche non poteva mancare lo sport, considerando i massivi investimenti dell'Arabia Saudita in particolare nel calcio.

Inoltre è intervenuto Abdullah Mughram International Communication Manager for the Ministry of Sport:

"Credo che lo sport sia molto importante perché offre a tutti una migliore opportunità di capirsi a vicenda. Lo sport ci aiuterà a capire come raggiungere l'obiettivo del 2030 in termini di partecipazione sportiva della comunità: il 40% di persone che praticano sport. In Arabia Saudita abbiamo ospitato oltre 80 eventi internazionali, nel 2018, a cui hanno partecipato oltre 2,6 milioni di persone. Il nostro popolo è molto selettivo, a loro piacciono gli eventi internazionali".

All'evento partecipano aziende italiane e saudite e diversi istituzioni dell'Arabia Saudita, tra cui: il Ministero per gli Investimenti, il Ministero dello Sport, il Ministero dell'Istruzione, l'Autorità Saudita per il Turismo, e la Commissione Reale di AlUla. Un'opportunità per celebrare insieme la grande amicizia che lega da tempo Italia e Arabia Saudita.