Rokid Glasses, traduzioni live ed AI in 49 grammi di occhiali smart

Milano, 12 set. (askanews) - Traduzioni live, realtà aumentata e Intelligenza artificiale in appena 49 grammi di peso. Rokid ha presentato i suoi nuovi occhiali smart, chiamati semplicemente Rokid Glasses.

Cuore degli occhiali sono i due micro-display MicroLED integrati in un sistema waveguide che consente di proiettare informazioni direttamente davanti agli occhi. Il campo visivo è di 23°, sufficiente per notifiche, indicazioni e traduzioni.

Doppio tap o swipe: tutto si attiva semplicemente toccando leggermente la parte laterale della montatura degli occhiali.

"Il nostro più grande punto di forza è il display - ha spiegato Yuanfang Long di Rokid - Ciò significa che puoi leggere i sottotitoli sulle tue lenti. Allo stesso tempo, puoi anche sentire la voce. Gli occhiali hanno tante funzionalità smart, dal traduttore in tempo reale con 89 lingue diverse, al gobbo con i sottotitoli che scorre sulle lenti".

Attraverso gli occhiali si possono anche scattare foto e registrare video. "E avremo anche funzionalità per la registrazione delle riunioni o per gli appunti e presto sarà anche possibile navigare o effettuare pagamenti", ha aggiunto Long. Presentati a Ifa 2025 gli occhiali sono in vendita sulla piattaforma on line Kickstarter.