Rohrwacher e Germano con "Tre ciotole" nel mondo di Michela Murgia

Roma, 26 set. (askanews) - Arriva il 9 ottobre nei cinema il film tratto dal libro di Michela Murgia "Tre ciotole", diretto dalla regista spagnola Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher e Elio Germano. I due attori interpretano una coppia che si separa: lei attraversa il dolore dell'abbandono, che sembra insormontabile, ma un giorno scopre di avere un male incurabile e da lì capisce cosa sia l'amore per la vita e l'amore per se stessa.

"Marta è un personaggio che non si ama per niente, all'inizio del film, ma non se ne rende conto. - ha spiegato Rohrwacher - Quando poi dovrà affrontare un altro trauma, ovvero il confronto con una malattia, grave, sarà capace di una forza inaspettata, di una luce inaspettata e inizierà forse per la prima volta nella sua vita a prendersi cura di sé".

Il film tocca, con equilibrio, molti temi e mostra come la vita possa cambiare all'improvviso e possa fornirci, allo stesso tempo, chiavi di lettura della realtà del tutto inaspettate. Proprio mentre siamo distratti da altro, perché, come dice Germano, viviamo nella continua esorcizzazione della morte: "Noi abbiamo deciso che il progresso dovesse essere rimozione della morte e del dolore, visti come il male. E quindi facciamo delle vite fondate sulla finzione, su varie finzioni, abitiamo dei mondi che non sono reali. E ci confrontiamo con le cose a cui dovremmo abituarci a dare senso, che dovremmo abituarci da piccoli a risolvere, in maniera del tutto impreparati. Non abbiamo più riti, ritualità, cose inutili dal punto di vista numerico ma che ci aiutano a frequentare il mistero".

