Rogoredo, Lupi (Nm): opposizioni sbagliano a strumentalizzare vicenda

Roma, 24 feb. (askanews) - "Nessuno è al di sopra della legge e se uno sbaglia, tanto più rappresenta le forze dell'ordine, deve essere punito severamente. Ma una mela marcia non può infangare il lavoro che ogni giorno migliaia e migliaia di agenti fanno per garantire la sicurezza nelle nostre città. Strumentalizzare quello che è accaduto da parte delle opposizioni è sbagliato non solo politicamente ma anche moralmente". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, a margine della conferenza stampa del partito con il Maie sul referendum per la riforma della magistratura.