ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

Rogoredo, Lupi (Nm): opposizioni sbagliano a strumentalizzare vicenda

Roma, 24 feb. (askanews) - "Nessuno è al di sopra della legge e se uno sbaglia, tanto più rappresenta le forze dell'ordine, deve essere punito severamente. Ma una mela marcia non può infangare il lavoro che ogni giorno migliaia e migliaia di agenti fanno per garantire la sicurezza nelle nostre città. Strumentalizzare quello che è accaduto da parte delle opposizioni è sbagliato non solo politicamente ma anche moralmente". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, a margine della conferenza stampa del partito con il Maie sul referendum per la riforma della magistratura.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi