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Roggero, Bonelli(Avs): la destra vuole modello di giustizia fai da te

Roma, 20 lug. (askanews) - "Ci troviamo di fronte a una vicenda che ha dell'incredibile: la destra vuole costruire in Italia un modello della giustizia fai da te. Roggero ha ucciso due persone alle spalle, ha preso a calci una persona morente. Chiedere la grazia significa non solo non rispettare le sentenze, ma trasformare questa vicenda in una campagna politica di propaganda veramente vergognosa".

Così Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, a margine di una conferenza stampa alla Camera, parlando del caso Roggero.

E sul post di Elon Musk che ha scritto che 'giudice e pm meriterebbero una condanna', Bonelli ha aggiunto: "Non mi aspetto niente di diverso da gente come Musk o Trump che pensano di essere la legge e di decidere chi è buono e chi che è cattivo". "La legge è molto chiara: quella legittima difesa che ha voluto e fatto approvare Matteo Salvini affermando che avrebbe salvato casi come quelli di Roggero, in realtà non è così. In Italia esiste lo stato di diritto, e se scappi e ti sparo alle spalle, quello non è più legittima difesa anche perché in quella circostanza qualche passante, qualche persona innocente poteva essere colpito dalle pallottole vaganti di Rggero", ha aggiunto Bonelli.

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