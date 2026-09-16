Rodolfi Mansueto, 130 anni di pomodoro tra caldo e nuove sfide

Parma, 16 set. (askanews) - Le linee di Ozzano Taro, nel parmense, girano ancora a pieno ritmo: la campagna del pomodoro è al 90 per cento e si chiude tra una settimana. Quest'anno è partita il 10 luglio, con largo anticipo, perché il caldo da maggio in poi ha fatto maturare prima i frutti: qualità buona, ma rese sotto le attese. Qui, con circa 150 dipendenti fissi e oltre 400 stagionali nei tre stabilimenti, Rodolfi Mansueto festeggia 130 anni e quattro generazioni della stessa famiglia.

Il presidente Aldo Rodolfi indica già la prossima sfida, l'acqua: "Nei campi i nostri agricoltori utilizzano l'irrigazione a goccia, ma quello che ci sentiamo di sollecitare è un intervento strutturale pubblico per il mantenimento della risorsa idrica quando ci sono eccessive precipitazioni, da utilizzare poi nei periodi siccitosi come quest'estate".

Il 90 per cento del pomodoro arriva da un raggio di 50 chilometri, da 300 conferitori legati all'azienda da anni. In fabbrica la depurazione consente di riutilizzare circa il 70 per cento dell'acqua di processo. Con 270mila tonnellate lavorate nel 2025 Rodolfi è tra le prime trenta al mondo. "Vogliamo continuare la recente crescita - continua Rodolfi - anche nei prossimi anni seguendo i trend di mercato, esplorando nuovi canali di vendita e aumentando sempre di più la presenza dei nostri prodotti all'estero".

In dieci anni fatturato e presenza estera sono raddoppiati, il giro d'affari supera i 141 milioni di euro, quasi la metà dall'export, e nel Nord Italia il marchio è il terzo player nei derivati del pomodoro. "Il 2024, quando è stato fatto il rebranding, è stato un punto di ripartenza per avviare una nuova fase di comunicazione - racconta Massimo Manfredini, direttore commerciale Italia -. Questa vede l'azienda presente sia sui social, sia sui media tradizionali ed eventi. Inoltre viene spinta la territorialità dove ci si può ancora rafforzare, oltre all'ingresso nel mercato dei nuovi sughi, un settore molto importante in cui poter giocare un ruolo rilevante".