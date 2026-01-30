Rockin'1000 per la prima volta live negli Usa a New Orleans

New Orleans, 30 gen. (askanews) - Rockin'1000, la più grande rock band del mondo, si esibirà domani, 31 gennaio, per la prima volta negli Stati Uniti a New Orleans con un concerto unico, tra i più importanti della loro storia.

Per una notte irripetibile al Caesars Superdome, 1.000 musicisti, tra cui chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi, cantanti e, in un omaggio speciale a New Orleans, una sezione di fiati con trombe, sassofoni e tromboni - provenienti da ogni angolo del Paese e del mondo, saliranno sul palco per sprigionare una potenza sonora senza precedenti: dal vivo, ad alto volume e perfettamente sincronizzati.

Ad arricchire lo show, uno speciale benvenuto diretto da Harry Connick Jr., il celebre curatore della colonna sonora del film "Harry, ti presento Sally ", e la partecipazione di alcune delle realtà musicali più rappresentative della città e della sua scena: Dumpstaphunk, Bonerama, Rebirth Brass Band, The Rumble con Chief Joseph Boudreaux Jr. e Big Chief Monk Boudreaux, Joyful and The Spirit of New Orleans Gospel Choir, insieme agli studenti dell'Ellis Marsalis Center for Music e a Derrick Tabb and The Roots of Music, per una celebrazione collettiva che unisce rock, funk, brass, gospel e cultura locale. La serata sarà aperta dal preshow di Raising Cane's, con Cowboy Mouth e DJ Captain Charles.

"Portare Rockin'1000 negli Stati Uniti, la patria del rock 'n' roll, è un sogno che coltiviamo da anni. Iniziare il nostro viaggio americano in una città iconica come New Orleans, in un luogo leggendario come il Caesars Superdome, è per noi un'emozione immensa," ha dichiarato Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin'1000. Aggiunge "Non esiste forza più grande della musica nel riunire perfetti sconosciuti. Per un momento indimenticabile sul palco, creiamo un legame che unisce non solo i musicisti, ma anche amici, famiglie e fan. Non vedo l'ora di condividere questa esperienza epica e ampliare la nostra comunità globale di amanti della musica."

Rockin'1000 nasce nel 2015 da un'idea di Zaffagnini, che radunò 1.000 musicisti nella sua città natale in Italia per suonare un tributo ai Foo Fighters, conquistando così l'attenzione del mondo intero. Oggi è una community internazionale di oltre 100.000 musicisti, uniti dalla passione e dall'energia collettiva di creare qualcosa di straordinario. Da allora, Rockin'1000 ha riempito stadi in 20 paesi, venduto oltre 300.000 biglietti e totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni online, offrendo esperienze irripetibili a musicisti e pubblico - mille alla volta.