Rockin'1000 per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino

Torino, 5 nov. (askanews) - Rockin'1000, la più grande rock band del mondo si esibirà per la prima volta all'Allianz Stadium di Torino il 30 maggio 2026. Il concerto segna il primo imperdibile appuntamento congiunto tra Rockin'1000 e Rai Pubblicità, insieme per una nuova partnership strategica. I biglietti saranno in vendita da giovedì 6 novembre su Vivaticket.

Il grande evento che vedrà i musicisti di Rockin'1000 protagonisti sul palco dello stadio di Torino è stato annunciato in occasione della manifestazione Interactions organizzata da IAB Italia dedicata all'innovazione nel marketing e nella comunicazione. L'evento vedrà mille musicisti - tra batteristi, chitarristi, bassisti, cantanti e tastieristi - suonare all'unisono, portando sul palco l'energia contagiosa che ha reso Rockin'1000 un fenomeno globale.

Il concerto sarà il primo evento realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità, in seguito al quale Rai Pubblicità e Rockin'1000 daranno forma a ulteriori progetti di comunicazione integrata, brand experience ed eventi live capaci di trasformare l'emozione collettiva in un linguaggio universale e di offrire ai brand nuove opportunità di incontro con il pubblico.

Questa alleanza con Rai Pubblicità ci permette di portare il nostro approccio partecipativo e creativo in un sistema mediatico strutturato, dove musica, contenuto e brand si incontrano per dare vita a progetti autentici e coinvolgenti dichiara Fabio Zaffagnini, founder di Rockin'1000. Vogliamo trasformare ogni evento in un momento collettivo, in cui la nostra community diventi veicolo emotivo e narrativo per i valori dei partner .

Il 2026 sarà un anno chiave per Rockin'1000, che debutterà anche negli Stati Uniti con un concerto al Caesars Superdome di New Orleans, il prossimo 31 gennaio 2026. Per un'unica e irripetibile notte, 1.000 musicisti provenienti da tutto il mondo saliranno sul palco per sprigionare una potenza sonora senza precedenti - dal vivo, ad alto volume e perfettamente sincronizzati. I biglietti per assistere dal vivo al concerto allo stadio Ceasers Superdome sono già disponibili su www.neworleans.com/rockin1000.

Nato nel 2015 da un'idea virale di Zaffagnini - che radunò 1.000 musicisti nella sua città natale in Italia per suonare un tributo ai Foo Fighters, conquistando l'attenzione del mondo intero - Rockin'1000 è oggi una community internazionale di oltre 100.000 musicisti, uniti dalla passione e dall'energia collettiva di creare qualcosa di straordinario.

Da allora, Rockin'1000 ha riempito stadi in 20 paesi, venduto oltre 300.000 biglietti e totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni online, offrendo esperienze irripetibili a musicisti e pubblico - mille alla volta. A ottobre Rockin'1000 si è inoltre esibita con il brano "Rise Up" insieme alle cantanti americane Andra Day e Michelle Williams in occasione dell'80 Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il progetto "A Better Future", al cospetto dei leader di tutto il mondo.