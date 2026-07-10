Rock in Roma pensa al futuro e conquista sempre di più il pubblico

Roma, 10 lug. (askanews) - Tra gli eventi musicali più attesi dell'estate, Rock in Roma continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo. Dal 2009 il festival richiama ogni anno migliaia di spettatori, consolidando il proprio ruolo tra le rassegne più prestigiose del panorama italiano ed europeo, grazie a una programmazione di quasi due mesi e a una line up che unisce grandi nomi della scena internazionale e artisti italiani di primo piano.

Edizione dopo edizione, Rock in Roma ha saputo rinnovarsi fino a diventare uno dei festival più riconosciuti d'Europa: si è affermato negli anni come un vero e proprio rito estivo, in cui la musica diventa parte del ritmo della città e ne scandisce le notti più intense.

La doppia anima del festival - tra l'energia open air dell'Ippodromo delle Capannelle e la suggestione architettonica della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - costruisce un dialogo unico tra paesaggio urbano e performance live.

Tra i protagonisti di quest'anno: Ben Harper & The Innocent Criminals, Marilyn Manson, The Offspring, Pippo Sowlo, Gemitaiz, Negramaro, Caparezza, Olly, Emma, Mumford & Sons with Caamp, Ateez, Mannarino, Europe, OneRepublic, Litfiba, Luchè, Bluvertigo.

I direttori artistici e fondatori del festival, Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, tracciano un primo bilancio del festival e svelano che stanno lavorando sulle prossime edizioni: "Rock in Roma è un modo di essere, che include tutti i generi musicali. Si evolve e cambia continuamente la progettualità e l'estetica".