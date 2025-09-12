Rocco Hunt per la prima volta porta il rap alla Reggia di Caserta

Caserta, 12 set. (askanews) - Giovedì sera Rocco Hunt ha gremito uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese: il suo live è stato il primo concerto rap alla Reggia di Caserta. Un evento speciale,con migliaia di persone che hanno cantato con lui le canzoni che hanno segnato oltre dieci anni di carriera, in uno scenario unico al mondo.

Il rapper ha voluto condividere il palco con amici, colleghi e soprattutto con la sua famiglia. I duetti hanno scandito i momenti più intensi della serata: con Irama in Cchiù bene 'e me, con Noemi in Oh Ma, con Gigi D'Alessio in Giura e con Ana Mena nelle hit A un passo dalla luna e Un bacio all'improvviso.

Ma l'apice dell'emozione è arrivato con i suoi affetti più cari: la madre, chiamata a ballare su Oh Ma, il figlio Giovanni, di 9 anni, protagonista insieme al padre in Non litighiamo più, e infine la moglie Ada, a cui Rocco ha dedicato una struggente versione di Speriamo che Dio non me la porti via.

Un trionfo che non è solo musicale, ma anche personale: la celebrazione del ragazzo di giù, un artista che, partendo dalla sua Campania, continua a crescere ed emozionare.