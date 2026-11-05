Rocco Hunt e Clementino insieme in "The Album": "È rap al 100%"

Milano, 5 nov. (askanews) - Uniti dalla musica con Napoli nel cuore. "The Album" (Epic Records / Sony Music Italy) è il primo LP insieme di Rocco Hunt e Clementino. 15 brani che raccontano le radici comuni di due protagonisti del rap italiano, due anime autentiche che si incontrano. "Già mi piace che stai parlando di anime sicuramente le nostre anime si sono incrociate alla grande il daimon abbiamo seguito, quello che poi alla fine ti porta alla vocazione e la nostra vocazione sicuramente è stata quella di fare Rappi insieme ma già da tanti anni ora finalmente siamo riusciti a mettere insieme le carte e a tirare fuori un album che merita al 100 % perché rappa al 100%".

Con tre parole descrivono questo lavoro. "Beh sicuramente potente, forte, emozionante"

Sono legati da profonda amicizia, che è stata riconosciuta anche da una leggenda come Pino Daniele, che li considerava i suoi "mascalzoni". "Sicuramente Pino Daniele rappresenta la luce, cioè quella luce di speranza che sai che puoi fare, musica buona di qualità e che porta un messaggio importante. Pino Daniele per noi è stato un maestro e anche un punto di arrivo da punto di vista musicale, perché salire sullo stesso palco con lui per noi è stato un motivo di grande orgoglio, è stato come un diploma al conservatorio. Il fatto di poter dire io ho cantato, ho suonato, ho avuto il grande onore di farlo con Pino Daniele".

L'uscita dell'album segna anche il ritorno live per i due artisti che il 10 marzo 2027 si esibiranno per una data speciale al PalaPartenope di Napoli con "Capocannonieri - The show". "Stiamo mettendo su uno show incredibile che farà contente sia i fan della prima ora che gli ultimi arrivati. Come dice Cleme dobbiamo preparare uno show dinamite, quindi il 10 marzo se ne cade ufficialmente il Palo a Partero. Occhio a prendere i biglietti perché stanno finendo ragazzi".