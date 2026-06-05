Robotica e Ai, Nvidia alla conquista della Corea del Sud

Seoul, 5 giu. (askanews) - Foto e autografi. Accoglienza da star in Corea del Sud per il ceo di Nvidia Jensen Huang, al suo secondo viaggio a Seul in soli sette mesi. Una visita ricca di incontri con i vertici di grandi aziende sudcoreane, da Samsung a Lg, secondo indiscrezioni di stampa che Huang non ha voluto confermare. Di certo una ulteriore conferma del sempre maggiore interesse per Nvidia del mercato sudcoreano e soprattutto dei suoi sviluppi futuri.

"La robotica sarà il prossimo grande settore qui in Corea. La Corea eccelle nella produzione manifatturiera, nella meccatronica e anche nell'intelligenza artificiale. La fusione di tutte queste tecnologie è perfetta per la robotica", ha detto Huang.

La Corea del Sud è una grande potenza manifatturiera in Asia, in cui abbondano produttori di chip, elettronica, robotica, tutti settori, insieme all'intelligenza artificiale, che secondo Huang saranno traino e guida del mercato dei chip. A maggior ragione in uno scenario internazionale in cui i rapporti fra Usa e Cina restano difficili.