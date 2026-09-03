ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2026

Robotica e Ai, le eccellenze europee per la sfida con Cina e Usa

Milano, 3 set. (askanews) - Robot dotati di intelligenza artificiale per pulire, riciclare o consegnare pacchi, tutti sviluppati da laboratori europei: l'Europa ha mostrato la sua ambizione di avere un ruolo di primo piano in un settore dominato al momento da aziende cinesi e americane durante una dimostrazione su vasta scala al Parlamento europeo. In scena le eccellenze del settore, in un incontro organizzato dal network europeo euROBIN (European Excellence Network on AI-based Robotics) che riunisce i principali centri di ricerca e università europee nella robotica, con l'obiettivo di rafforzare l'Europa in questo campo.

L'Europa può sfruttare il vantaggio dei suoi numerosi istituti di ricerca applicata, pubblici e privati, per non parlare delle startup e dei gruppi industriali che investono in questo settore. Alcuni fra i ricercatori presenti, hanno sottolineato come i finanziamenti siano fondamentali per stare al passo.

"Con i fondi che abbiamo a disposizione per la ricerca, si potrebbero ottenere risultati decisamente migliori, come si vede ad esempio in Cina - ha detto Pedro Lima, professore all'istituto superiore di tecnologia di Lisbona - Se ci fosse un livello di investimenti simile da parte delle aziende, e ovviamente anche un livello di finanziamenti pubblici analogo, rispetto a quello che vediamo lì, i risultati sarebbero ancora più significativi."

Fra i robot presentati c'erano anche Kyon, nuovo robot dell'istituto italiano di tecnologia, capace sia di muoversi su ruote sia di camminare su gambe, adattandosi a terreni diversi e il robot transformer sviluppato dall'Università di Zurigo, che riposiziona i suoi quattro arti per cambiare forma e funzione, passando da una configurazione quadrupede a una bipede umanoide senza perdere l'equilibrio.

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